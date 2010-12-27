Спасатели Ленобласти провели учения по оказанию помощи утопающим

Специалисты отработали взаимодействие между спасательными подразделениями, проверили готовность спасательной техники и снаряжения, отработали навыки помощи при провале потерпевших под лёд и доставки их на берег.

В акватории Невы спасатели Ленинградской области тренировались оказывать помощь терпящим бедствие на льду.

Комплексные тактико-специальные учения по спасению со льда и из воды в зимне-весенний период прошли в районе Шлиссельбурга. В них приняли участие подразделения всех региональных поисково-спасательных отрядов, областной спасательной службы и ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Специалисты отработали взаимодействие между спасательными подразделениями, проверили готовность спасательной техники и снаряжения, отработали навыки помощи при провале потерпевших под лёд и доставки их на берег.

В учениях были задействованы суда на воздушной подушке, аэробот, снегоходы, и снегоболотоходы, легководолазное оборудование, передвижной пункт управления, пожарная техника, пневмокаркасный модуль для пункта приема пострадавших.

Источник: lenobl.ru