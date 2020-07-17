Создатели сериала "Чаки" представили первый тизер с датой премьеры

Авторами сериала выступили создатели оригинальных фильмов про страшную куклу маньяка.

Авторы сериала "Чаки", повествующего об известной куклу убийце, выпустили первый тизер проекта. Премьера первых эпизодов запланирована на следующий год.

Сюжет серила развернется вокруг вокруг куклы Чаки, которую находят на распродаже. После знакомства с игрушкой жизнь главных героев изменится и превратится в кошмар. Постепенно череда убийств начнет раскрывать лицемерные сущности местных жителей и срывать занавес над городскими тайнами.

Авторами сериала выступили создатели оригинальных фильмов Дон Манчини и Дэвид Киршнер. Известно, что Брэд Дурифф и Дженнифер Тилли вернутся к озвучке Чаки и его Тиффани.

Видео: YouTube / FilmSelect Trailer