Создатели браузера Chrome изменили правила его обновления

Теперь браузер будет обновляться чаще.

В пятницу, 5 марта, в фициальном блоге программного продукта Google Chrome сообщили, что компания изменила правила обновления браузера: теперь он будет обновляться чаще.

Обновления будут приходить пользователям каждый месяц. Раньше новая версия браузера публиковалась раз в шесть недель. В случае, если пользователь не любит частые изменения, компания разработает опцию Extended Stable, которая предусматривает обновление раз в восемь недель.

Новая политика начнет действовать с третьего квартала 2021 года, когда выйдет Chrome 94.

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