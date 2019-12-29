В Совфеде подробнее рассказали о рассмотрении поправок в Конституцию

Судя по всему, вырастет роль региональных парламентов

Процедуру внесения поправок в главный закон страны могут остановить. Это случится, если их поддержат менее двух третей региональных парламентов.

- В случае, если указанный закон не получит одобрения законодательных органов государственной власти не менее чем двух третей субъектов РФ, процедура рассмотрения этого закона прекращается, - сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Подробнее процедура будет прописана в проекте постановления Совета федерации о порядке рассмотрения законопроекта.

Напомним, ранее Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию.