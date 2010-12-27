Совет эксперта: как не платить за лифт, если живешь на 1-м этаже или в парадной с пустой шахтой

Не все знают, но жители многоквартирных домов могут отказаться от оплаты за обслуживание лифтового оборудования, если по факту они не могут активно его использовать. Это касается жителей первых этажей и подъездов с пустыми лифтовыми шахтами.
В редакцию Piter.TV обратились жители одного из домов на Морской набережной в Выборге. С августа-месяца они обнаружили у себя в квитанция строчку за обслуживание лифтового оборудования, хотя вот работающего лифта в подъезде обратившейся к нам в редакцию женщины никогда не было.
"С августа ежемесячно я плачу почти 190 рублей, для кого-то мелочи, но для пенсионеров – вполне ощутимая сумма, особенно в перерасчете на год", - пожаловалась жительница первого этажа.
Как объяснили жителям в управляющей компании, обсуживающей дом, лифт - это общедомовое имущество и стоимость его обслуживания делится между всеми собственниками, вне зависимости от того, есть ли лифты во всем доме или только в одном подъезде. Эту информацию подтвердили и в администрации города. Однако эксперты районной администрации дали советы местным жителям, как отказаться от таких платежей - это делается при помощи собрания собственников жилья.
"Чтобы исключить стоимость обслуживания лифтового оборудования из квитанции необходимо провести собрание собственников, 67% из которых должны будут проголосовать за то, чтобы за лифт платили только жители тех подъездов, где они установлены. В Выборге уже есть случаи, когда от этих платежей смогли избавиться жители первого этажа, которые не пользовались лифтом", - рассказали в администрации.
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