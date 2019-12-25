Полиция поймала квартирного вора, вынесшего после посиделок с приятелем 2,6 миллиона рублей

Квартира принадлежала пожилой матери приятеля.

Вечером 17 августа полиция задержала на улице Маршала Казакова мужчину, подозреваемого в крупной квартирной краже. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, 34-летний вор оказался неоднократно судим ранее.

Кража произошла еще 6 января, когда в районную полицию обратилась 85-летняя женщина и рассказала, что из ее квартиры на Петергофском шоссе пропали ценности. Как выяснилось, 2 миллиона 650 тысяч рублей и золотые часы исчезли после посиделок в квартире приятеля сына пенсионерки и двух неизвестных женщин. Встреча знакомых закончилась к трем часам ночи.

Возбуждено уголовное дело о краже. Решается вопрос об избрании задержанному мужчине меры пресечения.

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Фото: Piter.TV