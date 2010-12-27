Грабители в Колпино вынесли из квартиры парфюм, угрожая хозяину молотком

Также из квартиры пропали 16 тысяч рублей, ювелирное изделие, два мобильных телефона

Полицейские выясняют детали квартирного разбоя, в котором молодой человек 1992 года рождения лишился 16 тысяч рублей, ювелирных изделий, двух мобильных, мужского парфюма. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Колпинского района молодой человек обратился 11 февраля. С его слов, 9 февраля около пяти часов вечера, в его квартиру в городе Колпино проникли два неизвестных ему человека. Они избили его, угрожали молотком, после чего вынесли 16 тысяч рублей, ювелирное изделие, два мобильных телефона, мужской парфюм.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой). пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемых.

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