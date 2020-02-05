Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал "1+1"

Об обыске сообщил депутат Рады от партия "Слуга народа" Александр Дубинский.

По информации ТАСС, вечером 5 февраля представители Службы безопасности Украины (СБУ) начали обыск в здании телеканала "1+1". Медиаресурс принадлежит украинскому предпринимателю Игорю Коломойскому.

Как предположил в эфире канала "Наш" депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, обыск на телеканале может быть связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.

Ранее мы сообщали о том, что Валерию Сюткину запретили въезд на Украину из-за высказываний о Крыме. В СБУ подчеркнули, что принимают подобные решения, когда видят, что действия иностранцев несут угрозу для безопасности Украины. Концерт Сюткина должен был состояться 27 апреля во дворце "Украина". Кроме него, въезд в страну запретили еще 43 российским артистам.