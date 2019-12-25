Сотрудники Росгвардии Петербурга задержали подозреваемых в краже интернет-оборудования

Они представились сотрудниками компании и начали вести восстановительные работы.

Злоумышленники похитили интернет-оборудование на 90 тыс. рублей. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба территориального ведомства.

Накануне сотрудникам одной из интернет-компаний из дома на улице Чайковского поступила заявка на ремонт коммутатора. Оказалось, что на месте уже работают двое неизвестных. Они представились работниками данной компании, однако на вызов никого не направляли. После этого компания обратилась в правоохранительные органы.

Сотрудники наряда вневедомственной охраны выехали на место и задержали мужчин для выяснения обстоятельств. Задержанные имели при себе фомку и связку электронных ключей, предметы изъяли.

Позже выяснилось, что ранее из двух подъездов домов в центре города были похищены два управляемых коммутатора. В квартире одного из подозреваемых нашли краденное оборудование.

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