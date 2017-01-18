Сотрудники МВД проигнорировали введение штрафов за неправильную парковку

Автомобиль госслужб "припарковали" на тротуаре.

Жители Всеволожска сегодня шли по щиколотку в снегу не из-за снегопада, а из-за припаркованного по диагонали джипа.

Автомобиль без хозяина внутри стоял около дома 32 по Ленинградской улице. Пользователи соцсетей предположили, что служащему срочно понадобилось в цветочный или в ветеринарную клинику. Также на фото видно, что вокруг все свободно.

При ближнем рассмотрении джипа выяснилось, что автомобиль с номерами Х100УР принадлежит сотруднику МВД. Стоит отметить, что 31 января в Петербурге со второго раза утвердили штрафы за парковку на газоне. Предложение принято в третьем чтении Законодательного собрания Петербурга. Штраф за нарушения правил составит от 1 до 3 тыс. рублей.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург