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Сотрудники МЧС Ленобласти отметили День государственного пожарного надзора
Сегодня, 10:47
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nastya960
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Сотрудники МЧС Ленобласти отметили День государственного пожарного надзора

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18 июля исполнился 91 год Государственному пожарному надзору.

Вчера, 18 июля, сотрудники МЧС Ленинградской области отметили  91-летие Государственного пожарного надзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Так, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского района получили почётные грамоты "за добросовестное и качественное выполнение служебных обязанностей" от главы Администрации и прокурора Ломоносовского района. Инспекторы Подпорожского и Кировского районов пригласили на их праздник ветеранов пожарной охраны и вручили им ценные подарки и благодарственные письма.

Сотрудники МЧС Гатчинского и Приозерского районов даже в праздничный день отправились к воспитанникам детских оздоровительных лагерей, чтобы рассказать им о пожарной безопасности и об истории создания пожарного надзора.

Специалисты Волховского района пригласили ребят, отдыхающих в местном лагере, посетить пожарную часть, послушать интересные рассказы бойцов пожарной охраны, примерить боёвку и посидеть в пожарной машине.

Ранее мы писали о том, что Управление МЧС России по Ленобласти напоминает правила безопасности при походе в лес.

Фото: МЧС Ленинградской области

Теги: госпожарнадзор , ленобласть , мчс , пожар , праздник
Категории: Лента новостей

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