"Велосипедного вора" задержали ночью на Московском проспекте

Мужчина попался в поле зрения Росгвардии.

Ночью в понедельник 14 мая у дома № 10 на Московском проспекте задержали молодого человека, похитившего чужой велосипед. Об этом сообщает пресс-служба отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии.

Около трех часов ночи 28-летний гражданин решил "позаимствовать" велосипед у владельца, проживающего в доме 4 на Московском проспекте. Далее мужчина попался в поле зрения Росгвардии. Заметив приближающийся автомобиль, он начал нервничать и пытался скрыться. Но сотрудники Росгвардии задержали хулигана и доставили в отдел полиции.

В отделении мужчина признался в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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