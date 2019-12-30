Сотрудника "Роскосмоса" застрелил младший брат

После убийства мужчина, предположительно, покончил с собой.

В Подмосковье нашли тела начальника отдела Роскосмоса Сергея Хайкина и его брата Ивана. Погибшие умерли от огнестрельных ран, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

Известно, что тела братьев нашли 5 января в квартире в поселке Биокомбинат. У старшего, 36-летнего Сергея, обнаружили огнестрельное ранение груди. О травмах Ивана не сообщается, но предполагается, что он покончил жизнь самоубийство.

По предварительной информации, между братьями произошел конфликт, в ходе которого младший брат убил старшего, после чего совершил суицид. С места происшествия изъяли ружье, упаковку патронов и другие предметы. В СК назначили все необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 2 ст. 105 УК РФ "Убийство".