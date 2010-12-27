Сотрудник управляющей компании спас из горящей квартиры в Луге маленькую девочку

Брата девочки спасти не удалось.

Сотрудник жилищно-коммунального сервиса в Луге Александр Варданян вынес маленького ребенка из горящей квартиры в одном из жилых домов города. Об этом сообщает сетевое издание "Online47".

Я осуществлял ремонт кровли жилого дома, почувствовав запах дыма, я спустился вниз и увидел, что из дверного проема квартиры 32 идет дым. Дверь была закрыта на ключ. Соседи вызвали пожарных и скорую помощь. Бабушка, вернувшаяся из магазина, открыла дверь. Всё было в дыму. Соседи и бабушка сказали мне, что в квартире находятся маленькие дети. Я прополз под пеленой дыма по коридору в комнату. На ощупь я почувствовал руку ребенка. Это была девочка, она была без сознания, я вытащил её на улицу. А мальчика спасали прибывшие на том момент пожарные. Александр Варданян, сотрудник жилищно-коммунального сервиса Луги, спаситель ребенка

К сожалению, жизнь мальчика спасти не удалось. Состояние его сестры оценивается медиками как тяжелое.

Напомним, квартира загорелась в тот момент, когда бабушка вышла в магазин за продуктами, а внуки остались дома одни. Мальчик скончался в больнице в результате отравления угарным газом.

Источник: сетевое издание "Online47"