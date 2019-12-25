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Чиновник Невского района подозревается в получении взятки
Сегодня, 20:31
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arteliseev

Чиновник Невского района подозревается в получении взятки

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Его задержала полиция.

Пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщила, что сотрудники полиции задержали начальника отдела строительства и землепользования администрации Невского района Юрия Смирнова. Он подозревается в получении взятки в размере 4,5 рублей.

Полиция также уточняет, что чиновник содействовал в строительстве многоквартирного дома. Домашний арест Смирнова продлится до середины апреля. То, чем закончится дело, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что Бертенс стала победительницей в теннисном турнире в Петербурге.

Фото:pixabay.com

Теги: коррупция в петербурге
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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