Чиновник Невского района подозревается в получении взятки

Его задержала полиция.

Пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщила, что сотрудники полиции задержали начальника отдела строительства и землепользования администрации Невского района Юрия Смирнова. Он подозревается в получении взятки в размере 4,5 рублей.

Полиция также уточняет, что чиновник содействовал в строительстве многоквартирного дома. Домашний арест Смирнова продлится до середины апреля. То, чем закончится дело, пока неизвестно.

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