Злоумышленники перелезли через забор и отжали стеклопакет на первом этаже.

В Петергофе сотрудницу военного института ограбили на 1,2 миллиона рублей.

По информации АН "Оперативное прикрытие", в девятом часу утра 26 апреля злоумышленники проникли в частный дом на Новой улице. Неизвестные приставили лестницу к забору и проникли на территорию. После этого они пробрались в здание, отжав стеклопакет на первом этаже.

Взломщики применили физическую силу к хозяйке, 61-летней сотруднице военного института и забрали шкатулку. Там находились ювелирные изделия из золота, мужские наручные часы "Слава" и женские швейцарские часы Frederique Constant. Помимо этого, незванные гости прихватили настольные часы 18-го века и две шкуры - волка и рыси.

Общая сумма ущерба составила около 1,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).