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Сотрудница музея Ахматовой лишилась Porsche за 4,5 млн рублей
Сегодня, 12:36
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TretyakovaS

Сотрудница музея Ахматовой лишилась Porsche за 4,5 млн рублей

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На момент угона машина была припаркована на набережной канала Грибоедова.

В Петербурге у сотрудницы музея похитили дорогую иномарку. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По информации АН "Оперативное прикрытие", вечером 1 февраля в полицию поступило заявление от 27-летней жительницы города, которая работает заведующей отделом музея Анны Ахматовой. Женщина рассказала, что около 18:20 у неё угнали припаркованный у дома №17 по набережной канала Грибоедова автомобиль марки Porsche Macan стоимостью 4,5 млн рублей. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги: криминал, новости петербурга, новости спб, происшествия, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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