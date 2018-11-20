Сотрудница музея Ахматовой лишилась Porsche за 4,5 млн рублей

На момент угона машина была припаркована на набережной канала Грибоедова.

В Петербурге у сотрудницы музея похитили дорогую иномарку. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По информации АН "Оперативное прикрытие", вечером 1 февраля в полицию поступило заявление от 27-летней жительницы города, которая работает заведующей отделом музея Анны Ахматовой. Женщина рассказала, что около 18:20 у неё угнали припаркованный у дома №17 по набережной канала Грибоедова автомобиль марки Porsche Macan стоимостью 4,5 млн рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.