Сотрудница МЧС лишилась иномарки за 4 миллиона в Петербурге

Возбуждено уголовное дело.

В Петербурге сотрудница МЧС лишилась иномарки за 4 миллиона рублей. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По данным АН "Оперативное прикрытие", 50-летняя помощник директора ФГБК "Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. Никифорова" МЧС России обратилась в полицию Кировского района. Она рассказала, что ее машина была угнана в период с 22:30 12 апреля до 16:30 следующего дня от дома 138 по проспекту Стачек. Ущерб она оценила в 3 миллиона 870 000 рублей.

Изъяты записи с камеры наружного наблюдения. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ.