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Мобильный телефон сорвал встречу матери и дочери в колонии в Ленобласти

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Женщине не удалось навестить дочь в колонии в Ленобласти, так как привезла ей запрещенные предметы.

В Ленобласти в исправительной колонии №2 женщина привезла дочери запрещенные предметы, что сорвало свидание родственников. Об этом пишет "47news".

При досмотре у матери нашли сотовый телефон, зарядное устройство и сим-карта, которые она привезла для передачи осужденной.

Встреча родственников не состоялась.  

Теги: новости ленобласти , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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