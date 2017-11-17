В Ленобласти в исправительной колонии №2 женщина привезла дочери запрещенные предметы, что сорвало свидание родственников. Об этом пишет "47news".
При досмотре у матери нашли сотовый телефон, зарядное устройство и сим-карта, которые она привезла для передачи осужденной.
Встреча родственников не состоялась.
Сегодня, 18:22
28
Мобильный телефон сорвал встречу матери и дочери в колонии в Ленобласти
Женщине не удалось навестить дочь в колонии в Ленобласти, так как привезла ей запрещенные предметы.
В Ленобласти в исправительной колонии №2 женщина привезла дочери запрещенные предметы, что сорвало свидание родственников. Об этом пишет "47news".