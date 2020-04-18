Назван топ-3 подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей

Все машины имеют двигатель на 2 литра с мощностью 140 л.с.

Автоэкперты проанализировали рынок поддержанных авто в России и назвали три самых лучших кроссовера в ценовом диапазоне до 600 000 рублей.

Топ возглавило первое поколение корейского кроссовера Hyundai Tucson. Машина имеет просторный салон и отличается плавным ходом на плохой дороге. Под капотом у автомобиля чаще всего стоит 2.0-литровый бензиновый двигатель мощностью в 140 л.с.. Коробка может быть как механической, так и автоматической.

Далее идет японский кроссовер Suzuki Vitara в третьем поколении, который также славится хорошей проходимостью. Под капотом внедорожника стоят двигатель на 2 литра с мощностью 140 л.с. и силовой агрегат на 2,4 литра с отдачей 170 л.с. Все авто данной марки имеют полный привод.

Также в тройку попал Nissan Qashqai с мотором на 2,0 литра и 140 л.с. Привод у авто может быть как на два, так и на четыре колеса.

Видео: Youtube/HyundaiUSA, Nissan, Suzuki Global