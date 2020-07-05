Составлен ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в июле 2020 года в России

В список попали две отечественные машины.

Специалисты портала CarsWeek.ru проанализировали российский авторынок и составили ТОП из пяти самых дешевых кроссоверов по состоянию на 1 июня 2020 года.

Первое место в списке заняла отечественная Lada 4x4. Цена на авто составляет573 000 рублей.

На втором месте расположился редставитель китайской автомобильной промышленности — Lifan X5, стоимость которого начинается с отметки 690 000 рублей.

Третью строчку опять занял продукт АвтоВАЗА — Chevrolet Niva. Кроссоверов от отечественного производителя обойдется покупателю по цене от 695 000 рублей.

Четверто место заняла модель от китайской автомобилестроительной корпорации Chery — Chery Tiggo 3. за 750 000 рублей, а на пятом французский кроссовер Renault Duster за 777 000 рублей.

Видео: