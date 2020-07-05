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Составлен ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в июле 2020 года в России

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В список попали две отечественные машины.

Специалисты портала CarsWeek.ru проанализировали российский авторынок и составили ТОП из пяти самых дешевых кроссоверов по состоянию на 1 июня 2020 года. 

Первое место в списке заняла отечественная Lada 4x4. Цена на авто составляет573 000 рублей. 

На втором месте расположился редставитель китайской автомобильной промышленности — Lifan X5, стоимость которого начинается с отметки 690 000 рублей.

Третью строчку опять занял продукт АвтоВАЗА —   Chevrolet Niva. Кроссоверов от отечественного производителя обойдется покупателю по цене от  695 000 рублей.

Четверто место заняла модель от китайской автомобилестроительной корпорации Chery — Chery Tiggo 3. за 750 000 рублей, а на пятом французский кроссовер Renault Duster за 777 000 рублей. 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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