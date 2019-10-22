Соревнования по спортивному ориентированию прошли в Выборге

Турнир посвящён памяти Бориса Васильевича Фролова

В Выборге прошел пятидесятый юбилейный старт соревнований по спортивному ориентированию. Сюда съехались более 700 спортсменов от 10 до 80 лет из всех районов Ленинградской области. Турнир посвящён памяти Бориса Васильевича Фролова, основателя и бессменного руководителя районной федерации спортивного ориентирования вплоть до последнего дня. У каждого участника имелся электронный чип, с помощью которого регистрировалось время прибытия на каждую станцию. На финише исходя из этих данных сообщались место на дистанции, средняя скорость прохождения и время.

Видео: Piter.tv