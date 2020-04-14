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Sony подарит трилогию Uncharted и Journey всем владельцам PS4

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В Китае и Германии, правда, Uncharted заменит Knack 2.

Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что Sony подарит трилогию Uncharted и Journey всем владельцам PS4. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Таким образом компания намерена поблагодарить пользователей за соблюдение режима самоизоляции в период пандемии.

"В качестве благодарности всем, кто делает свою часть работы, чтобы уменьшить влияние этой пандемии, Sony Interactive Entertainment рада объявить об инициативе Play At Home",

—сказано в сообщении.

Раздача бесплатных игр стартует с 16 апреля и продлится по 6 мая. Отмечается, что в Китае и Германии вместо Uncharted стартует раздача игры Knack 2.

Ранее мы сообщали о том, что стало известно, как будет выглядеть геймплей GTA V c новыми модами.

Видео:PlayStation

Теги: игры, коронавирус, культура
Категории: Тема дня, Лента новостей, Культура,

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