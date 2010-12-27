Солонников назвал незаконным провокационный запрос Резника и Вишневского к Беглову о его квартире

В администрации губернатора сообщили о том, что запрос о личном имуществе Беглова не относится к вопросам депутатской деятельности. По мнению политолога, обращение Резника и Вишневского нацелено исключительно на провокацию, так как имущество задекларировано.

Депутаты ЗакСа Максим Резник и Борис Вишневский обратились к избранному губернатору Петербурга с запросом о том, откуда у него квартира в Москве. В свою очередь Александр Беглов перенаправил его в администрацию губернатора Санкт-Петербурга, где сообщили, что интересующие депутатов вопросы не входят в зону их ответственности и деятельности. Администрация губернатора Санкт-Петербурга ответила депутатам следующее: "Поставленный в вашем обращении вопрос не относится к вопросам, касающимся вашей деятельности". Таким образом, парламентарии превысили свои полномочия.

Разговор о квартире Александра Беглова в Москве впервые подняли в преддверии выборов. Еще в конце августа об этом сообщил скандальный блогер Алексей Навальный, ссылаясь на проведенное им расследование. При этом стоит отметить, что квартира указана в официальной декларации. Кроме того, суммы, о которых говорит Навальный, заметно преувеличены, ведь квартира могла быть куплена еще на этапе строительства.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что депутаты не хотели получить ответ от губернатора, а намеренно подогревали эту тему из-за предстоящих выборов. По мнению эксперта, Вишневский и Резник пытаются таким образом привлечь внимание к себе.

"Сама тема раздута, так как квартира занесена в декларацию и была приобретена Александром Бегловым, когда он работал в Москве в администрации президента. Всем известно, что депутаты Государственной думы, сотрудники министерств и администрации президента получают возможность приобрести жилье по льготным условиям. Для этого в нашей стране разработаны законные механизмы – выделение ссуд, приватизация жилья и много другое. Ничего секретного в этом нет, поэтому вся активность вокруг этой темы – это исключительно политизированная история", – объяснил Дмитрий Солонников.

Кроме того, следует особенно подчеркнуть, что, отправляя депутатский запрос, Резник и Вишневский должны были действовать согласно требованиям статьи 18 закона Санкт- Петербурга "О гарантиях депутатской деятельности депутатов Законодательного собрания Санкт- Петербурга". Резник и Вишневский не могли не знать о том, что ответ администрация губернатора может дать ответ исключительно в рамках правового поля, то есть в рамках деятельности Беглова. Следовательно, Резник и Вишневский прекрасно понимали, что ответ на свой вопрос они не получат.

Более того, депутатский запрос был некорректно оформлен с самого начала. По законодательству он должен подаваться в письменном виде на рассмотрение в Законодательное собрание, а не к губернатору. И все вопросы в обращении должны касаться только должностных обязанностей.

Есть и другой формат – депутатское обращение, которое регламентируется статьей 19 закона Санкт-Петербурга "О гарантиях депутатской деятельности депутатов Законодательного собрания Санкт- Петербурга". Но оно также должно касаться исключительно депутатской деятельности.

Дмитрий Солонников отметил, что "… любой запрос и обращение должны подаваться согласно установленному протоколу, который необходимо знать и соблюдать. Если запрос некорректный или оформлен с нарушениями, то, очевидно, что и ожидать ответа на свой вопрос не стоит".

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов