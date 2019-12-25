Поначалу Соня Таюрская считала, что не сможет гулять по городу без карты.

Солистка Little Big рассказала о своем переезде в Петербург 12 лет назад. Рассказ о Северной столице Соня Таюрская оформила в виде поста в своем Instagram-аккаунте, который был опубликован 29 ноября.

Девушка рассказала, что переехала в Петербург в 2008 году из города Новодвинска. Северная столица ей казалась слишком большим городом, в котором сложно ориентироваться без карты. Теперь, прожив в Петербурге более 10 лет, город стал для Сони более понятным – теперь она знает название и расположение почти всех центральных улиц.

Ранее мы сообщали о том, что российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш предложил позвать группу Little Big и рэпера Моргенштерна на "Голубой огонек". По его мнению, это поможет привлечь внимание аудитории к новогоднему шоу.

Фото: Instagram / Sonya Tayurskaya (@sonyatayurskaya)