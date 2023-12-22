Персонал на автозаводах Петербурга сократился в два раза за прошлый год

Аналогичная тенденция также характерна для Ленинградской области, где численность сотрудников предприятий, производящих автомобили, прицепы и полуприцепы, составляет менее 1000 человек, что также в два раза меньше, чем в 2022 году.

Предприятия автомобильной промышленности в Петербурге в прошлом году имели штат из четырёх тыс. сотрудников, как следует из отчета "Петростата". Этот показатель на две трети меньше, чем в 2022 году.

Аналогичная тенденция также характерна для Ленинградской области, где численность сотрудников предприятий, производящих автомобили, прицепы и полуприцепы, составляет менее 1000 человек, что также в два раза меньше, чем в 2022 году. Самый заметный рост численности персонала отмечается в металлургической промышленности Петербурга, где к концу прошлого года работало 6100 человек, что на 21,8% больше, чем в 2022 году. Также можно отметить рост численности сотрудников в сфере курьерской деятельности на 12,9%, что составило 11 700 человек.

В Ленинградской области самый большой прирост сотрудников наблюдается в сфере административной деятельности на 21,7%, что составляет 6 600 человек. Кроме того, численность персонала в сегменте производства химических веществ увеличилась на 112,9% и составила 7000 специалистов.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский рынок покинули 60% производителей автокомпонентов.

Фото: Piter.TV