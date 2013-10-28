Согласно прогнозам ЦБ дефицит на рынке нефти сохранится до I квартала 2022 года

В докладе отмечается, что активное восстановление мировой экономики способствовало уменьшению запасов нефти и увеличению дефицита на этом рынке, а также росту цен.

Во вторник, 4 мая, стало известно, что дефицит на рынке нефти, предположительно, сохранится до I квартала 2022 года. Об этом сообщили в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП) Банка России.

Ранее ЦБ изменил прогноз по ценам на нефть в 2021 год с $50 до $60 за баррель. В следующем году с $50 до $55, а на 2023 год прогнозы остались прежними - $50 за баррель.

В докладе отмечается, что активное восстановление мировой экономики способствовало уменьшению запасов нефти и увеличению дефицита на этом рынке, а также росту цен. ОПЕК+ продолжает оказывать поддержку ценам на нефть. В рамках этого соглашения ограничения добычи смягчаются медленнее, чем планировалось ранее. Сдержанно реагируют на растущие цены на нефть участники рынка, которые не входят в ОПЕК+ потому, что их планы существенно не изменились по добыче на 2021 год, несмотря на увеличение буровой активности компаний сланцевой направленности.

Ранее Piter.tv писал, что глава МИД Мексики провел переговоры с центром "Вектор". Он заявил, что мексиканских специалистов будут информировать об этой вакцине.

Фото: Piter.tv

