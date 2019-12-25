Согласно новому анализу, останки, найденные в Большом кургане Вергины, принадлежат не Филиппу II Македонскому

В своей статье, опубликованной в Journal of Archaeological Science, группа описывает своё исследование останков, найденных в гробнице.

Группа археологов, биологов, химиков и историков, представляющих несколько учреждений в Европе и Великобритании, нашла доказательства того, что останки, найденные в гробнице Персефоны в Большом кургане Вергины, принадлежат не Филиппу II Македонскому, как считалось ранее. В 1977 году исследователи обнаружили Большой курган Вергины на севере Греции. Первоначальная находка оказалась серией гробниц, каждая из которых была создана для захоронения членов династии Аргеадов — семьи, основавшей Македонское царство.

После долгих исследований и дискуссий некоторые историки пришли к выводу, что в одной из гробниц, известной как гробница Персефоны, находились останки Филиппа II Македонского — отца Александра Македонского, а также его жены Клеопатры и их новорождённого сына. Некоторые предполагают, что все трое были убиты по приказу бывшей жены Филиппа, которая хотела, чтобы её сын как можно скорее взошёл на престол. В рамках этого нового исследования группа учёных по-новому взглянула на останки. Используя различные инструменты и методы, в том числе радиоуглеродный анализ и изотопный анализ, исследователи обнаружили, что останки мужчины принадлежали человеку в возрасте от 25 до 35 лет на момент смерти и определённо не принадлежали Филиппу II. Они также исключили возможность того, что останки женщины принадлежали жене Филиппа.

Результаты анализа изотопов стронция в человеческих останках из гробницы I в сравнении с базовыми показателями Вергины и Пеллы, а также животных римского периода, найденных в гробнице I. Они обнаружили, что другие кости в гробнице принадлежали нескольким младенцам, как минимум шести, и что все они были помещены в гробницу спустя столетия после двух взрослых жертв, что исключает возможность того, что кто-то из них был их потомком. Таким образом, личности людей, похороненных в гробнице, остаются неизвестными, хотя они могли быть высокопоставленными членами общества.

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Фото: L. Wynn-Antikas; Journal of Archaeological Science (2025). DOI: 10.1016/j.jas.2025.106234