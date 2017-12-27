Социологи СПбГУ выяснили, что петербуржцы могут жить без интернета

Исследователи СПБГУ выяснили, что жители Петербурга могут обходится без интернета.

Социологи Санкт-Петербургского государственного университета провели исследование и выяснили, готовы ли петербуржцы отказаться от выхода в сеть хотя бы на сутки.

В ходе телефонного опроса исследователи СПбГУ установили, что 76 % жителей Петербурга выходят в сеть каждый день. Однако есть и те, кто совсем не обращается к Интернету, таких - 14 % опрошенных - в основном это представители старших возрастных категорий и женщины.

Почти все респонденты (97 %) смогли указать примерное количество времени, которое они проводят онлайн. Как оказалось, приблизительно четверть из них находятся в сети более пяти часов в день (среди молодежи таких 42 %).