Социологи СПбГУ выяснили, что петербуржцы могут жить без интернета

Социологи Санкт-Петербургского государственного университета провели исследование и выяснили, готовы ли петербуржцы отказаться от выхода в сеть хотя бы на сутки.
В ходе телефонного опроса исследователи СПбГУ установили, что 76 % жителей Петербурга выходят в сеть каждый день. Однако есть и те, кто совсем не обращается к Интернету, таких - 14 % опрошенных - в основном это представители старших возрастных категорий и женщины.
Почти все респонденты (97 %) смогли указать примерное количество времени, которое они проводят онлайн. Как оказалось, приблизительно четверть из них находятся в сети более пяти часов в день (среди молодежи таких 42 %).
Зависимостиьот социальных сетей не обошла Петербург. Такими ресурсами не пользуются лишь 20 % опрошенных. Самой популярной в городе социальной сетью остается "ВКонтакте"(72 %), за которой следуют Facebook (19 %), "Одноклассники"(19 %) и Instagram (16 %).
Радует то, что половина петербуржцев имеет опыт добровольного и сознательного отказа от Интернета. Так, 17 % респондентов ответили, что был период, когда они не выходили в сеть более месяца, около 15 % - одну-две недели, а 2 % хватило однодневного эксперимента.
По итогам можно считать, что большинство жителей Северной стлицы (54 %) относятся к Интернету положительно, считая его одним из величайших изобретений нашей эпохи. Злом - инструментом влияния на массовое сознание и разум отдельного человека - всемирную паутину называют 15 % опрошенных. Почти четверть респондентов (24 %) относятся к сети более объективно, видя и позитивные, и негативные ее черты, а 6 % затруднились с ответом.
Если у меня дорогие друзья...То я до них прогуляюсь и все пешком..