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Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

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Мэр отметил, что особенно это касается женщин, чьи дети не будут ходить в школу из-за карантина.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку. Соответствующее обращение опубликовано в его блоге.

Мэр отметил, что особенно это касается женщин, чьи дети не будут ходить в школу из-за карантина. Собянин добавил, что было бы неплохо, чтобы на удаленку ушло 15-30 процентов офисных работников.

Градоначальник также упомянул, что работа удалённо предусматривает полное выполнение трудовых обязанностей. И за это выплачивают полную заработную плату. Поэтому нет нужды брать отпуска за свой счёт.

Ранее в Москве полицейские с помощью камер поймали 200 нарушителей карантина.

Видео: YouTube / Правительство России

Теги: коронавирус, москва, собянин, удалёнка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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