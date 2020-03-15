Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных COVID-19 в Москве

Согласно последним данным в Москве выявлено не менее 33 случаев заболевания коронавирусом.

Московские власти не скрывают информацию о полном количестве заболевших коронавирусом. Об этом в эфире "России 1" заявил столицы Сергей Собянин.

Он заявил, что информация о большом количестве инфицированных больных в Москве не соответствует действительности. Собяини считает, что ее распространители просто хотят "погреться" на сложной теме.

Мэр добавил, что власти заинтересованы в быстром информировании жителей. По его словам, это необходимо, чтобы выявить контактировавших с заболевшими и не допустить дальнейшего распространения вируса.

Собянин также отметил, что паниковать не стоит, но посоветовал горожанам быть бдительными и сообщать властям о всех подозрениях на COVID-19.

Видео: vk.com/blogsobyanin