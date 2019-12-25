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Собянин опроверг слухи о введении карантина в столице в сентябре
Сегодня, 16:52
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matveyvn

Собянин опроверг слухи о введении карантина в столице в сентябре

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Опасаться новой волны закрытия предприятий из-за коронавируса не следует.

Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о введении карантина в столице в сентябре. Заявление он сделал в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, слухи о введении новых коронавирусных ограничений якобы с 15 сентября поражают своей устойчивостью.

Хотя я уже много раз говорил, что никаких планов у нас на этот счёт нет.

Сергей Собянин, мэр Москвы

По его словам, опасаться новой волны закрытия предприятий из-за коронавируса не следует. Градоначальник уже не раз заявлял, что ситуация с пандемией в Москве остаётся стабильной.

Ранее Собянин отменил школьные линейки в Москве 1 сентября.

Теги: москва, ограничения, собянин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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