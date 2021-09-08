Глава российской столицы Сергей Собянин оценил эффективность труда москвичей. Об этом чиновник рассказал в рамках пленарного заседания на Пятом Московском финансовом форуме. По мнению специалиста, в регионе производительность труда в два раза превышает средние показатели остальных субъектов страны.
Это не значит, что москвичи в два раза больше работают, просто эффект от этого труда больше, потому что, оказывая услуги гораздо большему количеству людей в час рабочего времени, они дают и другую производительность труда.
Сергей Собянин, мэр Москвы
Чиновник уточнил, что такого эффекта региональные власти добились благодаря развитию городского пространства и изменению экономических условий. В Москве внедряются новые подходы и измерения, прогнозы и видение экономического направления.
Собянин: для привлечения инвестиций нужно укрупнять регионы.
Фото и видео: Московский финансовый форум
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