Глава Москвы объяснил, как город достиг такого показателя.

Глава российской столицы Сергей Собянин оценил эффективность труда москвичей. Об этом чиновник рассказал в рамках пленарного заседания на Пятом Московском финансовом форуме. По мнению специалиста, в регионе производительность труда в два раза превышает средние показатели остальных субъектов страны.

Это не значит, что москвичи в два раза больше работают, просто эффект от этого труда больше, потому что, оказывая услуги гораздо большему количеству людей в час рабочего времени, они дают и другую производительность труда. Сергей Собянин, мэр Москвы

Чиновник уточнил, что такого эффекта региональные власти добились благодаря развитию городского пространства и изменению экономических условий. В Москве внедряются новые подходы и измерения, прогнозы и видение экономического направления.

Собянин: для привлечения инвестиций нужно укрупнять регионы.

Фото и видео: Московский финансовый форум