Собянин: для привлечения инвестиций нужно укрупнять регионы

В Москве рассказали о необходимости формирования экономической почвы для вложений со стороны бизнеса.

Глава российской столицы Сергей Собянин считает, что для привлечения инвестиций нужно укрупнять регионы и развивать большие города, концентрировать население. Об этом чиновник сообщил на пленарном заседании Московского финансового форума. Эксперт призвал создавать инвестиционную почву для роста инвестиций в региональной и общегородской экономике.

В целом мы должны понимать, что по накатанной, как мы представляли себе инвестиции, они не будут расти. Да, есть у нас сырьевая экономика, это отдельный сектор, он как развивался, так и будет, там большие и крупные очень инвестиции. Сергей Собянин, мэр Москвы

Чиновник рассказал о изменении структуры мировой экономики. Он полагает, что сейчас основные инвестиции получает не промышленность, а сфера услуг. Для инвестиций в последнюю отрасль необходимо добиться массового потребления данных услуг. Он напомнил, что это условие связано с концентрацией населения. Собянин уточнил, что в крупных населенных пунктах любой рубль, вложенный в учреждение общепита имеет гораздо большую отдачу, чем инвестиции в сельское хозяйство.

Собянин назвал щадящими ограничения из-за пандемии в Москве.