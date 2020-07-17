Собянин исключил возможность закрытия Москвы

На данный момент в столице официально подтверждено 232 376 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Власти Москвы не собираются закрывать Москву, чтобы исключить завоз коронавирусной инфекции в город. Об этом в беседе с "Комсомольской правдой" сказал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам главы Москвы, сделать город закрытым невозможно, поскольку большое число россиян приезжают сюда на работу и отдых.

На данный момент в столице официально подтверждено 232 376 случаев заражения коронавирусной инфекцией, от болезни вылечилось 169 637 жителей столицы, скончалось 4271 пациента. Последние данные о приросте зараженных в городе показывают положительную динамику по снижению числа инфицированных - количество выявляемых случаев заражения в городе сопоставимо с показателями начала апреля.

Видео: Правительство РФ