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Собчак: Итоги выборов на самом деле будут решаться в одном очень важном кабинете
Вчера, 18:12
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Shdaria
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Собчак: Итоги выборов на самом деле будут решаться в одном очень важном кабинете

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Ксения Собчак открыто высказалась о том о правительстве Санкт-Петербурга.

Ксения Собчак заявила, что губернатору Петербурга Георгию Полтавченко совершенно не волнует мнение горожан о передаче Исаакиевского собора в ведение РПЦ. 

Полтавченко плевать на то, что вы думаете. Потому что не вы его будете на самом деле избирать. Он знает, что итоги выборов на самом деле будут решаться в Москве, в одном очень важном кабинете. У него есть только один зритель. Который  одобрит его действия, исходя не из того, что он делает с Исаакием или мостом Ахмата Кадырова. А исходя из того, как пройдут те или иные выборы в регионе, насколько спокойна с точки зрения оппозиционности здесь ситуация. Любой губернатор в России не заинтересован во мнении людей, он может делать все, что считает нужным, не советуясь с вами. Представители власти понимают, что им не нужно бороться за ваши голоса и не нужно конкурировать. Они конкурируют за то, кто лучше выслужится.

Ксения Собчак, журналист 

Ксения считает, что такие вопросы должны решаться только на общегородском референдуме. 

Фото: Личная страница во "Вконтакте" Ксении Собчак

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , собчак о полтавченко , собчак об исаакиевском соборе
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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