Собчак: Итоги выборов на самом деле будут решаться в одном очень важном кабинете

Ксения Собчак заявила, что губернатору Петербурга Георгию Полтавченко совершенно не волнует мнение горожан о передаче Исаакиевского собора в ведение РПЦ.

Полтавченко плевать на то, что вы думаете. Потому что не вы его будете на самом деле избирать. Он знает, что итоги выборов на самом деле будут решаться в Москве, в одном очень важном кабинете. У него есть только один зритель. Который одобрит его действия, исходя не из того, что он делает с Исаакием или мостом Ахмата Кадырова. А исходя из того, как пройдут те или иные выборы в регионе, насколько спокойна с точки зрения оппозиционности здесь ситуация. Любой губернатор в России не заинтересован во мнении людей, он может делать все, что считает нужным, не советуясь с вами. Представители власти понимают, что им не нужно бороться за ваши голоса и не нужно конкурировать. Они конкурируют за то, кто лучше выслужится.

Ксения Собчак, журналист