Со стройплощадки на Митрофаньевском похитили спецтехнику стоимостью два миллиона рублей

Дорожный каток нашли на территории пункта приема металлолома. Второй каток пока что найти не удалось.

В Московском районе Петербурга работник дорожного предприятия украл у работодателя два катка, общей стоимостью около двух миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

В воскресенье, 20 октября, около часа дня в полицию обратился 39-летний заместитель генерального директора одной из коммерческий фирм. Он сообщил, что с территории стройплощадки на Митрофаньевском шоссе похитили каток вибрационный одновальцовый HDJ 90V стоимостью более миллиона рублей и каток дорожный GRW10 стоимостью около 950 тысяч рублей.

В этот же день дорожный каток нашли на территории пункта приема металлолома. Второй каток пока что найти не удалось. По подозрению в преступлении у дома 39, корпус 1, по Варшавской улице задержали 34-летнего мужчину. По факту возбудили уголовное дело.

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