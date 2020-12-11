Сны о Павловском вокзале: в Политехе прошел концерт в честь 195-летия Штрауса

Иоганн Штраус был дирижером Павловского музыкального вокзала 10 сезонов. В этом году весь мир отмечает 195-летие со дня рождения короля вальсов.

В Белом зале Политехнического университета в честь 195-летия со дня рождения Иоганна Штрауса прозвучали произведения великого композитора. Мало кто знает, что знаменитый король вальсов тесно связан с Россией и с Петербургом – Штраус был дирижером Павловского музыкального вокзала целых 10 сезонов.

Штрауса встречал феноменальный успех, особенно у женщин. Он был прекрасен собой, очень ярок, не только талантлив, и пользовался в Петербурге колоссальной популярностью. Когда Штраус давал последний, десятый концертный сезон, весь Петербург горевал, это была потеря в масштабах России. Алексей Вульфов, председатель "Общества любителей железных дорог"

Из-за пандемии коронавируса концерт прошел без зрителей. Поклонники классики послушали вальс "На прекрасном голубом Дунае", польку "В Павловском лесу" и другие известные работы в онлайн-режиме. Произведения Иоганна Штрауса-младшего, которыми в 19 веке заслушивались посетители Павловского музыкального возклала, представил Андрей Ургант.

Я не так давно узнал, что их было двое, по аналогии старший Штраус все время соперничал с сыном за право выступать на всяких разных балах. Так и мы соперничаем с Иваном. Все знакомо до боли. Андрей Ургант, актер, телеведущий

Павловский "воксал", бывший конечной станцией первой в России Царскосельской железной дороги, стал музыкальным по задумке главного создателя Франца Антона фон Герстнера. Он устраивал на вокзале развлечения различного рода, чтобы привлечь посетителей к новому виду транспорта – железной дороге.

Но спустя какое-то время, в том числе, благодаря Штраусу, вокзал превращается в ценральное концертное учреждение. Здесь также выступали Федор Шаляпин, Матильда Кшесинская, Анна Павлова, дебютировал Петр Ильич Чайковский.

Петр Ильич Чайковский мечтал бросить ненавистную службу, он был юристом. Его, студента консерватории, никому не известного, Иоганн Штраус впервые разместил его имя на афише. Это во многом натолкнуло его на то, чтобы бросить службу и посвятить себя целиком музыке. Это было в Павловске. Александр Канторов, дирижер Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра "Классика"

Во время войны в 1941 году уникальный Павловский вокзал был полностью разрушен. От культурного пространства остался только этот уличный фонарь. К счастью, сохранились чертежи вокзала, по которым можно восстановить историческое здание.

Я мечтаю о том, чтобы павловские концерты вновь стали местом донесения до публики новой симфонической музыки, не только российской, но и зарубежной. Алексей Вульфов, председатель "Общества любителей железных дорог"

Теперь музыка Павловских сезонов звучит в петербургских залах. Организаторы концерта не оставляют надежды, что историческое здание вокзала восстановят, традиция сохранится, и музыка Штрауса, Чайковского и других композиторов снова зазвучит под аккомпанемент паровоза.

Фото и видео: Piter.TV, pavlovskmuseum.ru, citywalls.ru