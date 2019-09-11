Смоляной мыс: дневник благоустройства, 11 сентября 2019

Канал Piter.TV продолжает еженедельно следить за изменениями на Смоляном мысе в Выборге.

В Выборге продолжаются масштабные работы по реконструкции и благоустройству Смоляного мыса. Канал Piter.TV каждую неделю следит за происходящим с помощью аэросъемки. С помощью уникальной рубрики местные жители могут в прямом эфире следить за тем, как меняется уникальная природно-рекреационная зона.

Подготовительные работы здесь начались еще весной: была получена разрешительная документация и произведена расчистка территории. В июне 2019-го начался основной этап благоустройства. За два месяца завершена вертикальная планировка территории, проведено берегоукрепление, построен пожарный пирс, расширена проезжая часть, заменена ливневая канализация, проведены линии электроснабжения.

Сейчас рабочие меняют сети водопровода, прокладывают линии наружного освещения и готовятся к укладке дорожного покрытия.

Работы находятся на постоянном контроле у местной администрации и правительства Ленобласти

Видео: Piter.TV