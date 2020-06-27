Смолов забил в матче Примеры с "Барселоной"

Для россиянина этот гол стал вторым в Ла Лиге.

Форвард "Сельты" Федор Смолов забил гол в игре против "Барселоны", которая закончилась со счетом 2:2.

Нападаюзий сборной России отметился голом на 50-й минуте с передачи от партнера прямо в штрафной зоне каталонцев. Для россиянина этот гол стал вторым в Ла Лиге. Первый свой мяч форвард забил в ворота мадридского "Реала".

После 32-го тура "Барселона" идет на первом месте в чемпионате Испании, опережая имеющего игру в запасе "Реал Мадрид" на одно очко. "Сельта" Федора Смолова идет на 16-ом месте.

Видео: YouTube/Maybach