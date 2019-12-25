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Смольный прибрал к рукам новый детсад-гигант в Юнтолово с бассейном
Сегодня, 15:26
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Смольный прибрал к рукам новый детсад-гигант в Юнтолово с бассейном

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Юнтолово стал имуществом города и ждёт 200 малышей.

Губернатор Александр Беглов 24 июля 2026 года подписал постановление о приобретении в собственность Санкт-Петербурга детского сада в микрорайоне Юнтолово. Учреждение открылось в конце марта 2026 года.

Детский сад рассчитан на 200 воспитанников, оборудован бассейном, общая площадь превышает 5,2 тыс. м². В Смольном заявили, что выкуп объекта является частью комплексного обеспечения социальной инфраструктурой района, где ведётся активное жилищное строительство.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург прибыли студенты из Кубы на Международные молодежные смены.

Фото: Смольный

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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