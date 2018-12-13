Смольный поделился подробностями Большого велопарада в Петербурге

В велопробеге, приуроченном ко дню города, приняли участие 23 тысячи человек.

В Петербурге прошел традиционный Большой велопарад. По данным ГУ МВД, в меропрятии приняли участие 23 тысячи человек. Велосипедисты проехали 17 километров от БКЗ "Октябрьский" до парка 300- летия. Большой Велопарад -2019 состоялся 26 мая, сбор велосипедистов начался в 10:00 на пересечении Литейного проспекта и улицы Жуковского.

В этом году у жителей города была возможность самостоятельно выбрать маршрут путем голосования на официальной странице Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт – Петербурга "ВКонтакте". Маршрут велопробега собрал в себя самые интересные и красивые места города: Невский проспект, Дворцовая набережная, Троицкий мост, Ушаковская набережная и Яхтенная улица.

Мероприятие было приурочено к празднованию Дня города. Следующий Большой Велопарад запланирован на 31 мая 2020 года.

Фото: gov.spb.ru