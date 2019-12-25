  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Смольный опубликовал адреса работы камер фиксации скорости в Петербурге с 1 по 6 марта
Сегодня, 13:58
49
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Смольный опубликовал адреса работы камер фиксации скорости в Петербурге с 1 по 6 марта

0 0

Список адресов опубликован на сайте Городского мониторингового центра.

Во вторник, 1 марта, Смольный сообщил, где в Петербурге будут работать передвижные комплексы фиксации превышения скорости с сегодняшнего дня до воскресенья включительно.

Так, в первую неделю весны камеры будут работать более чем на 120 адресах во всех районах. Ознакомиться с подробным списком можно на сайте Городского мониторингового центра, а также в его группах в социальных сетях.

Особое внимание уделяется аварийным участкам дорог. Кроме того, камеры поставят в Колпино, Сестрорецке, Солнечном и других пунктах в черте Петербурга.

Фото: Pexels

Теги: камера фиксации скорости, петербург, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии