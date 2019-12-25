Смольный опубликовал адреса работы камер фиксации скорости в Петербурге с 1 по 6 марта

Во вторник, 1 марта, Смольный сообщил, где в Петербурге будут работать передвижные комплексы фиксации превышения скорости с сегодняшнего дня до воскресенья включительно.
Так, в первую неделю весны камеры будут работать более чем на 120 адресах во всех районах. Ознакомиться с подробным списком можно на сайте Городского мониторингового центра, а также в его группах в социальных сетях.
Особое внимание уделяется аварийным участкам дорог. Кроме того, камеры поставят в Колпино, Сестрорецке, Солнечном и других пунктах в черте Петербурга.
Фото: Pexels
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