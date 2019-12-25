Смольный напомнил о запрете купания в неустановленных местах

Во вторник, 12 мая, петербуржцам напомнили о правилах охраны жизни людей на водных объектах в городе. Посмотреть сообщение можно на сайте комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Так, жителям и гостям Петербурга не стоит купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями. Нельзя заплывать за буйки, подплывать к судам и купаться в состоянии алкогольного опьянения.

В комитете также напомнили, что нельзя приводить на пляж и купать животных, въезжать на территорию пляжа на транспортных средствах, кроме велосипедов.

Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь людям, терпящим бедствие на воде. Если Вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами нуждаетесь

в помощи, вызовите спасателей по телефонам: – 01; – 112 (единый номер вызова экстренных оперативных служб). Помните, что несоблюдение правил безопасности при купании может стоить вам жизни! отметили в комитете.

Ранее мы писали, что Смольный советует петербуржцам выходить на прогулки.

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