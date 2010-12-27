Смольному вернули землю у кладбища

Прокуратура Петербурга проконтролирует исполнение решения суда.

Прокуратура Санкт-Петербурга вернула Смольному землю площадью более 8 тыс. кв.м. у Казанского кладбища. В арбитражный суд с иском в защиту имущественных интересов города в лице Комитета имущественных отношений обратилась городская прокуратура. Ответчиком по делу выступало ЗАО "Долина".

"Основанием для предъявления иска послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой Невского района совместно с управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу. В ходе проверки установлено, что земельные участки, находящиеся в собственности города, используются этой организацией для размещения открытой автостоянки в отсутствие правоустанавливающих документов", - сказано на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга.

Весной текущего года арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск прокуратуры и истребовал землю в пользу города. Ответчик пытался обжаловать решение суда, однако безуспешно.