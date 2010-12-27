Смольный хочет заработать 1,6 млрд после переезда в "Невскую ратушу"

Комитет Смольного подсчитал, что после переезда всех чиновников в "Невскую ратушу" можно будет заработать 1,6 миллиарда рублей. Средства появятся после продажи помещений, которые занимали подразделения.

Город может заработать более 1,6 миллиарда рублей после переезда комитетов Смольного в "Невскую ратушу". Комитет имущественных отношений сообщил, что деньги бюджет Петербурга получит за счет продажи зданий, в которых раньше находились подразделения администрации.

Сейчас к переезду готовятся 15 комитетов Смольного. Официального распоряжения о переезде пока нет. Не известна и точная дата.

Деньги на строительство ратуши выделили банк ВТБ. По условиям договора 14 миллиардов рублей дали городу под десятилетнюю рассрочку. Как уточняет председатель комитета по финансам Алексей Корабельников, часть этой суммы хотят возместить из продажи зданий, в которых сейчас базируются подразделения.