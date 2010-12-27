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Смольный заплатит ТГК-1 за неправильную установку тарифов на тепло
Сегодня, 20:44
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IRINA_CHALKINA
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Смольный заплатит ТГК-1 за неправильную установку тарифов на тепло

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Сумма платежа составит 6,5 миллиардов рублей.

Смольный обязали выплатить 6,5 миллиардов рублей Территориальная генерирующей компании. Об этом сообщили в пресс-центре Верховного суда Петербурга. 

Как оказалось, власти города с 2016 года отказывались переходить на новую методику расчета теплоэнергии, по так называемому "физическому методу". Дело в том, что при таком методе расход топлива увеличится на 20%, при этом ресурсов будет тратиться столько же. 

Комитет пока не дал никаких комментариев по поводу решения суда. 

Ранее в Смольном отметили, что при переходе на новую методику, из-за которй подскочат цены,  горожане могут перейти на локальные источники теплоэнергии.

Фото: Pixabay

 

 

Теги: компания тгк-1 , смольный , суд смольный и тгк-1
Категории: Лента новостей Новости СПб

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