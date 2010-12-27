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В Смольном обсудили постройку банного комплекса за 1,8 млрд рублей
Сегодня, 11:40
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nadiputintseva
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В Смольном обсудили постройку банного комплекса за 1,8 млрд рублей

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В Законодательном собрании рассмотрели проект бюджета на 2018 год. Депутаты засомневались в выделении 1,07 млрд рублей на строительство SPA – центра, гостиницы и ресторана в Сестрорецке

1 ноября запрос губернатору Петербурга  отправил городской парламент  с обращением отказаться от выделения 1,07 млрд рублей на строительство детского оздоровительного комплекса "Авенариум+" в Сестрорецке. Парламентское большинство поддержало документ. Против строительства проголосовали все 50 депутатов. Инициатором стал единоросс Александр Ходосок.

В Смольном обсудили постройку банного комплекса за 1,8 млрд рублей

«В государственной программе Санкт-Петербурга отсутствует мероприятие по строительству детского оздоровительного комплекса, тогда как в рамках реализации мероприятия по проектированию строительства этих зданий … уже предусмотрено выделение денежных средств в 2017 году... Возникает вопрос о выделении денежных средств на 2018 год в отсутствие финансово-экономического обоснования», – говорится в запросе.

В Смольном обсудили постройку банного комплекса за 1,8 млрд рублей

Депутат пояснил, что в прошлом году компания "Авенариум+" уже получала 70 млн. рублей из бюджета, а в 2018 ей планируют предоставить еще 1, 07 млрд при полном отсутствии работ.

В Смольном обсудили постройку банного комплекса за 1,8 млрд рублей

Отмечается, что директор компании дружит с вице-губернатором Михаилом Мокрецовым, что по мнению депутата Максима Резника, является коррупционной составляющей. Коммунистка Ирина Иванова сообщила, что проект не подразумевает детский комплекс, а является коммерческим и планирует постройку SPA.

 Фото: АВЕНАРИУМ, проектный офис

Теги: ленобласть , новости спб , экономика
Категории: Новости СПб

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