В Смольном обсудили постройку банного комплекса за 1,8 млрд рублей

В Законодательном собрании рассмотрели проект бюджета на 2018 год. Депутаты засомневались в выделении 1,07 млрд рублей на строительство SPA – центра, гостиницы и ресторана в Сестрорецке

1 ноября запрос губернатору Петербурга отправил городской парламент с обращением отказаться от выделения 1,07 млрд рублей на строительство детского оздоровительного комплекса "Авенариум+" в Сестрорецке. Парламентское большинство поддержало документ. Против строительства проголосовали все 50 депутатов. Инициатором стал единоросс Александр Ходосок.

«В государственной программе Санкт-Петербурга отсутствует мероприятие по строительству детского оздоровительного комплекса, тогда как в рамках реализации мероприятия по проектированию строительства этих зданий … уже предусмотрено выделение денежных средств в 2017 году... Возникает вопрос о выделении денежных средств на 2018 год в отсутствие финансово-экономического обоснования», – говорится в запросе.

Депутат пояснил, что в прошлом году компания "Авенариум+" уже получала 70 млн. рублей из бюджета, а в 2018 ей планируют предоставить еще 1, 07 млрд при полном отсутствии работ.

Отмечается, что директор компании дружит с вице-губернатором Михаилом Мокрецовым, что по мнению депутата Максима Резника, является коррупционной составляющей. Коммунистка Ирина Иванова сообщила, что проект не подразумевает детский комплекс, а является коммерческим и планирует постройку SPA.

Фото: АВЕНАРИУМ, проектный офис