Правительство рассматривает Пионерскую площадь в качестве официального места для проведения митингов

Городской омбудсмен предложил назначить официальное место для проведения митингов в Санкт-Петербурге.

Омбудсмен по правам человека в Санкт-Петербурге предложил сделать Пионерскую площадь официальным местом сбора для митингующих. Александр Шилов считает, что такая локация в обязательном порядке должна быть в городе.

Идея была озвучена на собрании Комитета по законодательству. Еще одним предложением стало изменить механизм подачи заявок на акции массового характера. Чиновник рассказал о возможности организовать прием заявок через площадку сайта государственных услуг, чтобы ускорить и облегчить процесс согласования мероприятий.

Информации об одобрении или негативной реакции на инициативу в редакцию ”Piter.tv” пока что не поступало.