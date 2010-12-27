Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Правительство рассматривает Пионерскую площадь в качестве официального места для проведения митингов
Сегодня, 13:53
0
lesjasap
260

Правительство рассматривает Пионерскую площадь в качестве официального места для проведения митингов

0
 
 

Городской омбудсмен предложил назначить официальное место для проведения митингов в Санкт-Петербурге.

Омбудсмен по правам человека в Санкт-Петербурге предложил сделать Пионерскую площадь официальным местом сбора для митингующих. Александр Шилов считает, что такая локация в обязательном порядке должна быть в городе.
 
Идея была озвучена на собрании Комитета по законодательству. Еще одним предложением стало изменить механизм подачи заявок на акции массового характера. Чиновник рассказал о возможности организовать прием заявок через площадку сайта государственных услуг, чтобы ускорить и облегчить процесс согласования мероприятий. 
 
Информации об одобрении или негативной реакции на инициативу в редакцию ”Piter.tv” пока что не поступало.
Теги:
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Загрузка...
5