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В Смольном рассказали о готовности строящихся станций метро

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Комитет по развитию транспортной инфраструктуры отчитался о степени завершенности строительства новых станций метрополитена.

В четверг, 26 октября, глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин рассказал о степени завершенности строек новых станций метрополитена. Он рассказал на коллегии ведомства, что на 1 сентября освоено 13,5 миллиарда из 24, выделенных на развитие подземки.

Самый высокий процент завершенности сейчас у Фрунзенского радиуса. Его достроили на 90%. Возводимые к ЧМ-2018 года станции Невско-Василеостровской линии до "Беговой" сейчас готовы на 63%. Продление оранжевой ветки до "Театральной" и "Большого проспекта" завершено на 17,7%. А Красносельско-Калининская ветка на 3%.

На строительство метро в будущем году собираются выделить около 30 миллиардов рублей. Такую сумму в расходы предложил заложить губернатор города Георгий Полтавченко.

Теги: метро спб , новости питера , новости спб , новые станции метро спб
Категории: Новости СПб

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